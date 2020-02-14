Осужденные в России крымские политзаключенные пропали без вести из СИЗО
14 февраля, 2020, 09:50
Осужденные крымские политзаключенные были вывезены в неизвестном направлении с таганризького СИЗО 10 февраля. Теймура и Узеира Абдуллаева оккупационная власть приговорила к 17 и 13 годам лишения свободы
Об этом сообщил Украинский омбудсмен Людмила Денисова.
"Местонахождение незаконно удерживаемых крымских татар Теймура Абдуллаева и Узеира Абдуллаева, которые ранее находились в" ФКУ СИЗО 2 ГУФСИН России по Ростовской области ", до сих пор неизвестно", - заявил украинский омбудсмен.
Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмена Москальковой:
"Срочно принять меры для установления местонахождения граждан Украины, ведь адвокату и родным не сообщили куда именно этапируют наших сограждан."
- Напомним, 13 февраля стало известно, что осужденных в первой симферопольской "делу Хизб ут-Тахрир" Узеира и Теймура Абдуллаева, которые находились в Таганрогском СИЗО, этапировали в неизвестном направлении
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