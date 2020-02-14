 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОсужденные в России крымские политзаключенные пропали без вести из СИЗО

Осужденные в России крымские политзаключенные пропали без вести из СИЗО

Осужденные крымские политзаключенные были вывезены в неизвестном направлении с таганризького СИЗО 10 февраля. Теймура и Узеира Абдуллаева оккупационная власть приговорила к 17 и 13 годам лишения свободы

Об этом сообщил Украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Местонахождение незаконно удерживаемых крымских татар Теймура Абдуллаева и Узеира Абдуллаева, которые ранее находились в" ФКУ СИЗО 2 ГУФСИН России по Ростовской области ", до сих пор неизвестно", - заявил украинский омбудсмен.

Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмена Москальковой:

"Срочно принять меры для установления местонахождения граждан Украины, ведь адвокату и родным не сообщили куда именно этапируют наших сограждан."

  • Напомним, 13 февраля стало известно, что осужденных в первой симферопольской "делу Хизб ут-Тахрир" Узеира и Теймура Абдуллаева, которые находились в Таганрогском СИЗО, этапировали в неизвестном направлении
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 февраля, 2020 пятница

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

14 февраля, 2020 пятница

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать