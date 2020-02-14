Осужденные в России крымские политзаключенные пропали без вести из СИЗО

14 февраля, 2020, 09:50

Осужденные крымские политзаключенные были вывезены в неизвестном направлении с таганризького СИЗО 10 февраля. Теймура и Узеира Абдуллаева оккупационная власть приговорила к 17 и 13 годам лишения свободы

Об этом сообщил Украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Местонахождение незаконно удерживаемых крымских татар Теймура Абдуллаева и Узеира Абдуллаева, которые ранее находились в" ФКУ СИЗО 2 ГУФСИН России по Ростовской области ", до сих пор неизвестно", - заявил украинский омбудсмен.

Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмена Москальковой:

"Срочно принять меры для установления местонахождения граждан Украины, ведь адвокату и родным не сообщили куда именно этапируют наших сограждан."