Определились города, где сборная Украины проведет товарищеские матчи перед Евро-2020
14 февраля, 2020, 15:56
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола официально утвердил города, в которых сборная Украины проведет три последних контрольных матчах перед выездом на Евро-2020
Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.
26 мая в Харькове сборная Украины сыграет против Кипра. 2 июня в Киеве состоится матч против Северной Ирландии, а уже 7 июня во Львове пройдет поединок против Израиля. Завершающий товарищеский матч перед Евро-2020.
Всего в рамках подготовки к чемпионату Европы будут сыграны 5 товарищеских матчей.
27-го марта в Париже Украины сыграет против Франции, а 31-го марта в Хожуве - с Польшей.
- 14 февраля исполнительный комитет УАФ утвердил изменения календарей УПЛ и Кубка через подготовку сборной Украины к Евро-2020.
- 5 февраля стало известно, что Андрей Шевченко обнародует заявку сборной Украины на Евро-2020 2 июня.
- 4 февраля новым ассистентом Шевченко в сборной Украины стал итальянец Андреа Аззалин, который работал тренером по физподготовке в английском "Лестере".
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