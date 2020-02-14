Определились города, где сборная Украины проведет товарищеские матчи перед Евро-2020

14 февраля, 2020, 15:56

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола официально утвердил города, в которых сборная Украины проведет три последних контрольных матчах перед выездом на Евро-2020

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

26 мая в Харькове сборная Украины сыграет против Кипра. 2 июня в Киеве состоится матч против Северной Ирландии, а уже 7 июня во Львове пройдет поединок против Израиля. Завершающий товарищеский матч перед Евро-2020.

Всего в рамках подготовки к чемпионату Европы будут сыграны 5 товарищеских матчей.

27-го марта в Париже Украины сыграет против Франции, а 31-го марта в Хожуве - с Польшей.