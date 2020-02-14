Оккупанты на Донбассе девять раз обстреляли украинские войска

14 февраля, 2020, 18:13

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела наших позиций: рядом с Красногоровкой - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 12 мин, а также вел огонь из станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Лебединского - из миномета калибра 82 мм - 4 мины.

Семь вражеских обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": два раза вблизи Новолуганского - из 82-мм миномета - 7 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; трижды в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 120 мм - 20 мин и 82-мм миномета - 14 мин; рядом с Майским - с станковой противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

неподалеку Хутора Вольный - из миномета калибра 120 мм - 2 мины, а также из гранатометов различных систем.

Сегодня, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.