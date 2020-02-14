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Espreso.tvОбществоОГПУ собирает для Международного уголовного суда доказательства принудительной "паспортизации" в ОРДЛО

ОГПУ собирает для Международного уголовного суда доказательства принудительной "паспортизации" в ОРДЛО

Офис генерального прокурора Украины собирает для передачи в Международный уголовный суд доказательства принудительной паспортизации жителей оккупированных Россией территорий

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Следствие установило, что наличие такого паспорта для лиц, трудоустроенных в структурах оккупационных администраций, является обязательным условием, ведь его отсутствие считается основанием для увольнения", - говорится в сообщении.

В информации указано, что такие умышленные принудительные действия незаконных администраций, контролируемых РФ, являются грубым нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола 1977 года.

"По предварительным данным, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вероятно получено более 500 тыс. псевдопаспортов - 300 тыс. И 200 тыс. соответственно", - добавили в Офисе генпрокурора.

Также там отметили, что на национальном уровне под процессуальным руководством областных прокуратур следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляют досудебное расследование по уголовным производствам за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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