НБУ допускает снижение ставок по депозитам 1% в валюте и ниже 10% в гривне уже в 2020 году
14 февраля, 2020, 12:38
Национальный банк Украины ожидает снижения ставок по депозитам в 2020 году до 1% в валюте и ниже 10% в гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает Интерфакс-Украина .
"В прошлом году был шок из-за того, что гривна выросла, и это был шок для всех. В этом году ... если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации возле Национального банка, поскольку люди будут получать по своим сбережениям : по депозитам в валюте - до 1%, а в гривне - ниже 10% ", - сказал он.
Чурий также отметил, что при этом снижение ставок по депозитам положительно отразится на украинской экономике в целом.
- Отметим, в настоящее время средние ставки по депозитам в банках в гривне составляют около 12-15% годовых. Падение ставок по депозитам продолжится в связи с падением размера учетной ставки Нацбанка. Сейчас она составляет до 11% годовых, а до конца 2020 года НБУ может снизить ее до 7% годовых.
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