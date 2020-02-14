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Espreso.tvОбществоНБУ допускает снижение ставок по депозитам 1% в валюте и ниже 10% в гривне уже в 2020 году

НБУ допускает снижение ставок по депозитам 1% в валюте и ниже 10% в гривне уже в 2020 году


фото: НБУ
Национальный банк Украины ожидает снижения ставок по депозитам в 2020 году до 1% в валюте и ниже 10% в гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает Интерфакс-Украина .

"В прошлом году был шок из-за того, что гривна выросла, и это был шок для всех. В этом году ... если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации возле Национального банка, поскольку люди будут получать по своим сбережениям : по депозитам в валюте - до 1%, а в гривне - ниже 10% ", - сказал он.

Чурий также отметил, что при этом снижение ставок по депозитам положительно отразится на украинской экономике в целом.

  • Отметим, в настоящее время средние ставки по депозитам в банках в гривне составляют около 12-15% годовых. Падение ставок по депозитам продолжится в связи с падением размера учетной ставки Нацбанка. Сейчас она составляет до 11% годовых, а до конца 2020 года НБУ может снизить ее до 7% годовых.

 

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