НБУ допускает снижение ставок по депозитам 1% в валюте и ниже 10% в гривне уже в 2020 году

14 февраля, 2020, 12:38

Национальный банк Украины ожидает снижения ставок по депозитам в 2020 году до 1% в валюте и ниже 10% в гривне при условии утверждения новой программы с Международным валютным фондом

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает Интерфакс-Украина .

"В прошлом году был шок из-за того, что гривна выросла, и это был шок для всех. В этом году ... если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации возле Национального банка, поскольку люди будут получать по своим сбережениям : по депозитам в валюте - до 1%, а в гривне - ниже 10% ", - сказал он.

Чурий также отметил, что при этом снижение ставок по депозитам положительно отразится на украинской экономике в целом.