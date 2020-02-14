Нашли след на вене: у известного российского боксера обнаружили кокаин в крови
14 февраля, 2020, 18:47
Военный окружной суд признал законным заключение под стражу чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по обвинению в хранении наркотиков
Об этом сообщает isport.ua.
Прокурор представил результаты медицинского осмотра спортсмена: как оказалось, в момент задержания он находился под действием кокаина. В ходе медицинского осмотра Кушиташвили, психиатром, после задержания выяснилось, что на руке у того оказался какой-то след на вене.
Сам боксер и его адвокаты пока эту информацию не прокомментировали, а в ходе заседания настаивали на домашнем аресте или залоге.
Георгий Кушиташвили является претендентом на Олимпиаду, и чемпионом России по боксу в полутяжелом весе (до 76,2 кг).
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