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Espreso.tvСпортНашли след на вене: у известного российского боксера обнаружили кокаин в крови

Нашли след на вене: у известного российского боксера обнаружили кокаин в крови


фото: sport-rb.ru
Военный окружной суд признал законным заключение под стражу чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили по обвинению в хранении наркотиков

Об этом сообщает isport.ua.

Прокурор представил результаты медицинского осмотра спортсмена: как оказалось, в момент задержания он находился под действием кокаина. В ходе медицинского осмотра Кушиташвили, психиатром, после задержания выяснилось, что на руке у того оказался какой-то след на вене.

Сам боксер и его адвокаты пока эту информацию не прокомментировали, а в ходе заседания настаивали на домашнем аресте или залоге.

Георгий Кушиташвили является претендентом на Олимпиаду, и чемпионом России по боксу в полутяжелом весе (до 76,2 кг).

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