Налоговая разрешила госслужащим получать справки о доходах онлайн
14 февраля, 2020, 15:20
Государственная налоговая служба Украины разрешила получать выписки о доходах налогоплательщиков, которым в соответствии с законом нужно подавать электронные декларации, онлайн
Об этом сообщила пресс-служба ГНС.
"Стартовала декларационная кампания для госслужащих, которые традиционно шли в налоговую, чтобы получить выписку о своих доходах для заполнения декларации. Теперь это можно сделать онлайн", - говорится в сообщении ведомства.
Там напоминают, что для того, чтобы получить выписку о полученных за отчетный год (сейчас это 2019 год) выписку о доходах в электронном виде, нужно иметь доступ к электронному кабинету налогоплательщика. Для этого нужна электронная цифровая подпись.
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