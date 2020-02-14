Налоговая разрешила госслужащим получать справки о доходах онлайн

14 февраля, 2020, 15:20

Государственная налоговая служба Украины разрешила получать выписки о доходах налогоплательщиков, которым в соответствии с законом нужно подавать электронные декларации, онлайн

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

"Стартовала декларационная кампания для госслужащих, которые традиционно шли в налоговую, чтобы получить выписку о своих доходах для заполнения декларации. Теперь это можно сделать онлайн", - говорится в сообщении ведомства.

Там напоминают, что для того, чтобы получить выписку о полученных за отчетный год (сейчас это 2019 год) выписку о доходах в электронном виде, нужно иметь доступ к электронному кабинету налогоплательщика. Для этого нужна электронная цифровая подпись.