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Espreso.tvОбществоНалоговая разрешила госслужащим получать справки о доходах онлайн

Налоговая разрешила госслужащим получать справки о доходах онлайн


фото: sfs.gov.ua
Государственная налоговая служба Украины разрешила получать выписки о доходах налогоплательщиков, которым в соответствии с законом нужно подавать электронные декларации, онлайн

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

"Стартовала декларационная кампания для госслужащих, которые традиционно шли в налоговую, чтобы получить выписку о своих доходах для заполнения декларации. Теперь это можно сделать онлайн", - говорится в сообщении ведомства.

Там напоминают, что для того, чтобы получить выписку о полученных за отчетный год (сейчас это 2019 год) выписку о доходах в электронном виде, нужно иметь доступ к электронному кабинету налогоплательщика. Для этого нужна электронная цифровая подпись.

 

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