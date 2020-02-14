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Espreso.tvОбществоНалоговая опровергла миф о хранении чеков с POS-терминалов

Налоговая опровергла миф о хранении чеков с POS-терминалов


фото: vesti.dp
Государственная налоговая служба Украины объяснила, что украинское законодательство не содержит требований к продавцам в сфере торговли, общественного питания и услуг сохранять чеки из POS-терминалов

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"Продавцам не надо сохранять чеки из POS-терминалов. Вы наверняка видели, как продавцы хранят копии квитанций платежных терминалов (чеки с POS терминалов). Это можно увидеть почти в каждой торговой сети. В этом нет смысла, поскольку налоговое и банковское законодательство требований сохранять такие чеки не содержат. Бухгалтеры и продавцы хранят постерминальни чеки, так как считают, что они могут понадобиться во время налоговых проверок, однако, это не так ", - сказано в сообщении.

В юридическом обосновании сайте налоговой службы объясняют, что квитанция платежного терминала лишь подтверждает инициирования перевода средств со счета держателя платежной карточки, а не факт продажи товара (получение услуг), поэтому такая квитанция не является расчетным документом в понимании закона № 265 "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг ".

 

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