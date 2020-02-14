На Ривненщине схватили банду нападающих на полицейских

14 февраля, 2020, 19:52

В Ривненской области правоохранители провели спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые ранее нанесли телесные повреждения полицейским

Об этом сообщает пресс служба МВД.

Весной 2019 года неизвестная группа из 40 человек, нелегально занимавшаяся добычей янтаря в урочище близ села Ленчин Березовского района, оказала сопротивление и нанесла повреждения полицейским, которые прибыли на место событий.

"На законные требования полицейских прекратить нелегальную деятельность, злоумышленники оказали сопротивление, бросились в драку и пытались завладеть табельным оружием полицейских", - сообщили в МВД

Позже ситуация повторилась на территории урочищ "Березнки" и "Бобер" в Сарненском и Березневском районах области.

В ходе спецоперации 13 февраля были задержаны семь жителей села. Трем из них сообщили о подозрении за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины). Продолжаются следственные действия с целью привлечения других причастных к преступлению.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 240 УКД (нарушение правил охраны или использования недр).