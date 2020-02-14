На Ривненщине схватили банду нападающих на полицейских
Об этом сообщает пресс служба МВД.
Весной 2019 года неизвестная группа из 40 человек, нелегально занимавшаяся добычей янтаря в урочище близ села Ленчин Березовского района, оказала сопротивление и нанесла повреждения полицейским, которые прибыли на место событий.
"На законные требования полицейских прекратить нелегальную деятельность, злоумышленники оказали сопротивление, бросились в драку и пытались завладеть табельным оружием полицейских", - сообщили в МВД
Позже ситуация повторилась на территории урочищ "Березнки" и "Бобер" в Сарненском и Березневском районах области.
В ходе спецоперации 13 февраля были задержаны семь жителей села. Трем из них сообщили о подозрении за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины). Продолжаются следственные действия с целью привлечения других причастных к преступлению.
Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 240 УКД (нарушение правил охраны или использования недр).
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