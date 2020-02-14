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Espreso.tvОбществоНа основателя Ланет совершили покушение

На основателя Ланет совершили покушение

На основателя Ланет, бизнесмена Виктора Мазура, 4 февраля было совершено покушение

Об этом сообщает Сеть Ланет на странице в Facebook.

"4 февраля 2020 года в сторону его дома бросили боевую гранату. В результате взрыва никто не пострадал. По факту совершенного уже открыто уголовное производство. Хотя полиция предварительно квалифицирует это как "Хулиганство ", сам Виктор Мазур и его адвокат предполагают, что покушение может быть эт "связан с конфликтом вокруг отключения сетью Ланет телеканала NewsOne", - говорится в сообщении.

Мазур заявляет, что бизнес-конфликтов у него на данный момент нет, кроме противостояния с телеканалом NewsOne, которое было в прошлом году. С начала этого года провайдер Сеть Ланет прекратил трансляцию данного канала.

По словам Мазура, менеджеры NewsOne убеждали его, что возобновить трансляцию канала - в его личных интересах. Так, один из менеджеров NewsOne Ярослав Латко недавно настойчиво уговаривал его провести встречу с представителями канала, "потому что будет поздно". Встреча с руководством канала, которая должна была состояться 4 февраля (в этот же день вечером прилетела граната), Мазур отменил.

По мнению Сергея Дешунина, адвоката Мазура, связь может быть и косвенное: у канала есть своя аудитория, и некоторые радикально настроенные люди могли решить таким образом повлиять на ситуацию.

СЕО Ланет Мариан Ивасюк считает, что связь между инцидентом с домом Мазура и конфликтом с NewsOne прямой.

По словам Дешунина, он и Виктор Мазур рассматривают возможность подачи заявления в полицию или СБУ с просьбой изменить квалификацию события на "террористический акт". Поскольку речь идет о нападении с применением оружия - а это явно не хулиганские мотивы. Сергей Дешунин предусматривает, что у злоумышленников были политические и гражданские рассуждения из-за позиции, которую занимает Виктор Мазур.

 

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