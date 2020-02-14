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Espreso.tvОбществоНа Донбассе оккупанты обстреляли свои позиции, - Минобороны

На Донбассе оккупанты обстреляли свои позиции, - Минобороны


фото: reuters
14 февраля по данным Главного управления разведки на Донбассе новоприбывшие российские спецназовцы обстреляли позиции боевиков

Об этом сообщил полковник Максим Праута в ежедневной сводке прессслужбы Минобороны.

Как отмечается, Россия постоянно отправляет оккупантам спецназовцев. Указанные военнослужащие привлекаются к выполнению задач в составе снайперских пар, переодевшись в военную форму т. н. "Республиканской гвардии ДНР".

Впрочем, отсутствие взаимодействия между прибывшими российскими спецназовцами и наемниками из передовых подразделений оккупационных войск привела к росту потерь среди последних.

"Так, в результате ведения российскими снайперами" дружественного огня "выросло количество случаев ранений личного состава в 1 АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 13 февраля, в результате обстрелов ни один украинский защитник не погиб и не был ранен.
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