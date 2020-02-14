На Донбассе оккупанты обстреляли свои позиции, - Минобороны

14 февраля, 2020, 14:51

14 февраля по данным Главного управления разведки на Донбассе новоприбывшие российские спецназовцы обстреляли позиции боевиков

Об этом сообщил полковник Максим Праута в ежедневной сводке прессслужбы Минобороны.

Как отмечается, Россия постоянно отправляет оккупантам спецназовцев. Указанные военнослужащие привлекаются к выполнению задач в составе снайперских пар, переодевшись в военную форму т. н. "Республиканской гвардии ДНР".

Впрочем, отсутствие взаимодействия между прибывшими российскими спецназовцами и наемниками из передовых подразделений оккупационных войск привела к росту потерь среди последних.

"Так, в результате ведения российскими снайперами" дружественного огня "выросло количество случаев ранений личного состава в 1 АК ВС РФ", - говорится в сообщении.