Минобороны не будет отменять призыв

Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Полищук, передает Интерфакс-Украина.

"У нас пока нет планов по отказу от призыва", - заявил Полищук в пятницу на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Он добавил, что сейчас в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в рядах Вооруженных сил Украины с 18 лет.