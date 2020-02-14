Минобороны не будет отменять призыв
14 февраля, 2020, 15:03
В Министерстве обороны Украины не намерены отказываться от призыва граждан на срочную военную службу
Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Полищук, передает Интерфакс-Украина.
"У нас пока нет планов по отказу от призыва", - заявил Полищук в пятницу на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Он добавил, что сейчас в Минобороны попытаются провести эксперимент, предметом которого станет предоставление возможности желающим призывникам служить в рядах Вооруженных сил Украины с 18 лет.
- Ранее Загороднюк заявил, что человек в возрасте 18 и 19 лет призывать на службу исключительно на добровольной основе.
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-