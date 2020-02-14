МИД Украины заявил, что Мюнхенский план "12 шагов для мира" для снятия санкций с РФ не отражает позицию государства

14 февраля, 2020, 19:32

Тезисы, содержащиеся в документе "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", обнародованные перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, не соответствуют официальной позиции Украины

Такой комментарий "Интерфаксу-Украина" предоставило Министерство иностранных дел Украины.

"Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции украинского государства", - говорится в комментарии.

Ведомство отмечает, что этот документ подготовила неправительственная организация Euro-Atlantic Security Leadership Group.

"Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства", - пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, министерство обращает внимание на то, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности также не признает этот материал официальным документом конференции, а текст документа был изъят с официального сайта конференции.