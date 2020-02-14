МИД Украины заявил, что Мюнхенский план "12 шагов для мира" для снятия санкций с РФ не отражает позицию государства
Такой комментарий "Интерфаксу-Украина" предоставило Министерство иностранных дел Украины.
"Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции украинского государства", - говорится в комментарии.
Ведомство отмечает, что этот документ подготовила неправительственная организация Euro-Atlantic Security Leadership Group.
"Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства", - пояснили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, министерство обращает внимание на то, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности также не признает этот материал официальным документом конференции, а текст документа был изъят с официального сайта конференции.
- Три международные организации совместно с Российским советом по международным делам обнародовали свой план прекращения войны в Украине.
- Бывшие дипломаты США, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление, в котором обосновывают ошибочность новых предложений по Донбассу, сформированный на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Доклад "12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе", подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, больше недоступен на сайте Мюнхенской конференции.
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