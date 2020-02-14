МВФ ожидает от Украины выполнения условий для утверждения новой программы финансирования
Об этом на брифинге сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает пресс-служба фонда.
"Конструктивные дискуссии продолжаются", - сказал Райс.
Он не назвал возможную дату рассмотрения украинского вопроса советом директоров.
Напомним, ранее НБУ опубликовал макроэкономический прогноз до 2022 года, где указал, что основным предположением остается дальнейшее сотрудничество с МВФ. Нацбанк ожидает заключения новой программы сотрудничества с Фондом в ближайшие месяцы - после принятия Верховной Радой Украины необходимых законопроектив.
Среди рисков НБУ выделяет не только отсрочка новой программы с МВФ, но и последствия решений украинских судов об ответственности и обязательств экс-собственников неплатежеспособных банков перед государством.
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