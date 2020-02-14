МВФ ожидает от Украины выполнения условий для утверждения новой программы финансирования

14 февраля, 2020, 12:06

Международный валютный фонд ожидает от Украины выполнения согласованных ранее предварительных условий для окончательного утверждения советом директоров Фонда новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $ 5,5 млрд

Об этом на брифинге сообщил представитель МВФ Джерри Райс, передает пресс-служба фонда.

"Конструктивные дискуссии продолжаются", - сказал Райс.

Он не назвал возможную дату рассмотрения украинского вопроса советом директоров.

Напомним, ранее НБУ опубликовал макроэкономический прогноз до 2022 года, где указал, что основным предположением остается дальнейшее сотрудничество с МВФ. Нацбанк ожидает заключения новой программы сотрудничества с Фондом в ближайшие месяцы - после принятия Верховной Радой Украины необходимых законопроектив.

Среди рисков НБУ выделяет не только отсрочка новой программы с МВФ, но и последствия решений украинских судов об ответственности и обязательств экс-собственников неплатежеспособных банков перед государством.