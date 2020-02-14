Киевский метрополитен заявил, что будет ремонтировать эскалаторы на Майдане Независимости целый год

14 февраля, 2020, 19:17

На станции метро "Майдан Независимости" с 18 февраля начнется ремонт четырех эскалаторов. Ремонтные работы продлятся до февраля следующего года

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Сообщается, что начиная с 18 февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов (всех 4 по очереди) на станции "Майдан Независимости", который продлится до февраля 2021 года. Таким образом, их будут останавливать по очереди, из-за чего будет ограничена пропускная способность станции.

Отмечается, что всего в столичном метро работает 122 эскалатора.

"Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тысяч км", - говорится в сообщении.