Киевский метрополитен заявил, что будет ремонтировать эскалаторы на Майдане Независимости целый год
14 февраля, 2020, 19:17
На станции метро "Майдан Независимости" с 18 февраля начнется ремонт четырех эскалаторов. Ремонтные работы продлятся до февраля следующего года
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.
Сообщается, что начиная с 18 февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов (всех 4 по очереди) на станции "Майдан Независимости", который продлится до февраля 2021 года. Таким образом, их будут останавливать по очереди, из-за чего будет ограничена пропускная способность станции.
Отмечается, что всего в столичном метро работает 122 эскалатора.
"Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет после пробега в 150 тысяч км", - говорится в сообщении.
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