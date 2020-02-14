Коронавирус: правительство готовит 4 объекта для двухнедельного карантина украинцев из Уханя, - Гончарук
Об этом заявил председатель правительства Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.
По словам Гончарука, сейчас готовят около 4 объектов, где 14 дней после возвращения будут находиться на карантине эвакуированные из Уханя украинцы.
Он добавил, что эвакуация украинских граждан состоится уже во вторник, 18 февраля.
"Конечно, мы делаем все, чтобы все граждане Украины были в безопасности. Поэтому мы проведем эвакуацию как только все необходимые меры безопасности будут приняты. На следующей неделе это произойдет", - заявил Гончарук.
Кроме того, премьер-министр отметил, что сейчас коронавируса COVID-19 нет на территории Украины.
"Мы сейчас принимаем все меры, чтобы вирус не был завезен на территорию Украины. На сегодня в Украине не зафиксировано ни одного случая такого заболевания. Надеемся, что в ближайшие недели и месяцы этого не произойдет", - заявил Гончарук.
- На лайнере Diamond Princess, закрытом на карантин у побережья Японии из-за коронавируса COVID-19, началась эвакуация пассажиров.
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