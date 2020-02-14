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Espreso.tvОбществоКак Pinterest: Facebook запустил приложение для фото и видео Hobbi

Как Pinterest: Facebook запустил приложение для фото и видео Hobbi


фото: slashgear
Facebook выпустил экспериментальный проект - приложение для коллекционирования изображений и видео Hobbi

Мобильное приложение Hobbi рассчитано для коллекционирования изображений и видео. Его создала команда NPE Team.

Его сравнивают с Pinterest, где тоже можно отображать собственные увлечения. Но есть между приложениями и различия. Pinterest - это скорее доска вдохновляющих идей, а Hobbi - организационный инструмент. В нем можно создавать короткие видео нарезки и делиться кадрами / проектами с друзьями.

В Hobbi пока есть только iOS-версия, а само приложение уже доступен в Колумбии, Бельгии, Испании и Украины.

 

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