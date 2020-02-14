Глава ОПЗ попросил уменьшить себе зарплату в 10 раз. Наблюдательный совет согласился

14 февраля, 2020, 14:14

Наблюдательный совет Одесского припортового завода уменьшил зарплату и.о. директора предприятия Николая Синицы в 10 раз по его просьбе

Об этом сообщили в Фонде госимущества.

"Мотивация директора должна коррелировать с показателями доходности, а также повышением стоимости предприятия. Руководитель предприятия, которое определено для приватизации должен также иметь бонус по результатам прозрачного конкурса и привлечения эффективного инвестора. Именно поэтому по обращению вновь и. о. директора ОПЗ Николая Синицы наблюдательным советом ОПЗ было принято решение ограничить плату директора ОПЗ, составлявшую в общей сумме 650 тыс. грн, в шести минимальных должностных окладов (ставки) работника основной профессии ", - говорится в сообщении.

Также предусмотрена надбавка за особый характер работы и установлена ​​премия в зависимости от результатов эффективности предприятия.