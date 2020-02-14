Глава ОПЗ попросил уменьшить себе зарплату в 10 раз. Наблюдательный совет согласился
Об этом сообщили в Фонде госимущества.
"Мотивация директора должна коррелировать с показателями доходности, а также повышением стоимости предприятия. Руководитель предприятия, которое определено для приватизации должен также иметь бонус по результатам прозрачного конкурса и привлечения эффективного инвестора. Именно поэтому по обращению вновь и. о. директора ОПЗ Николая Синицы наблюдательным советом ОПЗ было принято решение ограничить плату директора ОПЗ, составлявшую в общей сумме 650 тыс. грн, в шести минимальных должностных окладов (ставки) работника основной профессии ", - говорится в сообщении.
Также предусмотрена надбавка за особый характер работы и установлена премия в зависимости от результатов эффективности предприятия.
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