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Espreso.tvОбществоГлава ОПЗ попросил уменьшить себе зарплату в 10 раз. Наблюдательный совет согласился

Глава ОПЗ попросил уменьшить себе зарплату в 10 раз. Наблюдательный совет согласился


фото: reuters
Наблюдательный совет Одесского припортового завода уменьшил зарплату и.о. директора предприятия Николая Синицы в 10 раз по его просьбе

Об этом сообщили в Фонде госимущества.

"Мотивация директора должна коррелировать с показателями доходности, а также повышением стоимости предприятия. Руководитель предприятия, которое определено для приватизации должен также иметь бонус по результатам прозрачного конкурса и привлечения эффективного инвестора. Именно поэтому по обращению вновь и. о. директора ОПЗ Николая Синицы наблюдательным советом ОПЗ было принято решение ограничить плату директора ОПЗ, составлявшую в общей сумме 650 тыс. грн, в шести минимальных должностных окладов (ставки) работника основной профессии ", - говорится в сообщении.

Также предусмотрена надбавка за особый характер работы и установлена ​​премия в зависимости от результатов эффективности предприятия.

 

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