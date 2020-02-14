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Espreso.tvОбществоЕС призвал Россию вернуться в Общий центр контроля и координации на Донбассе

ЕС призвал Россию вернуться в Общий центр контроля и координации на Донбассе


фото: reuters
Европейский Союз обеспокоен присутствием членов российских вооруженных формирований, которые носят нарукавные повязки с надписью "СЦКК", на участках разведения сил на Донбассе и призывает Россию вернуться в состав Общего центра контроля и координации

Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

"Мы повторяем наш призыв к России вернуться в СЦКК. Мы обеспокоены присутствием членов вооруженных формирований, которые носят повязки с надписью" СЦКК ", на участках разведения. Мы также призываем Россию использовать свое большое влияние, которое она имеет на поддерживаемые ею вооруженные формирования для полного выполнения обязательств, согласованных на "нормандском" саммите ", - отмечается в заявлении.

Также в Евросоюзе призвали стороны конфликта на Донбассе соблюдать достигнутіе в рамках Трехсторонней контактной группы договоренности о разведении сил: "Рамочное решение ТКГ о разведении от сентября 2016 года должно выполняться".

  • Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня сообщает об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
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