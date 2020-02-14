ЕС призвал Россию вернуться в Общий центр контроля и координации на Донбассе

14 февраля, 2020, 17:34

Европейский Союз обеспокоен присутствием членов российских вооруженных формирований, которые носят нарукавные повязки с надписью "СЦКК", на участках разведения сил на Донбассе и призывает Россию вернуться в состав Общего центра контроля и координации

Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

"Мы повторяем наш призыв к России вернуться в СЦКК. Мы обеспокоены присутствием членов вооруженных формирований, которые носят повязки с надписью" СЦКК ", на участках разведения. Мы также призываем Россию использовать свое большое влияние, которое она имеет на поддерживаемые ею вооруженные формирования для полного выполнения обязательств, согласованных на "нормандском" саммите ", - отмечается в заявлении.

Также в Евросоюзе призвали стороны конфликта на Донбассе соблюдать достигнутіе в рамках Трехсторонней контактной группы договоренности о разведении сил: "Рамочное решение ТКГ о разведении от сентября 2016 года должно выполняться".