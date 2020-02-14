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Espreso.tvОбществоДиректор МВФ высказалась относительно влияния коронавируса на экономику

Директор МВФ высказалась относительно влияния коронавируса на экономику

Пока рано прогнозировать конкретные последствия коронавируса для глобальной экономики, однако уже через несколько недель можно будет провести подробный анализ и скоординировать международные действия для уменьшения негативного влияния

С таким призывом выступила в пятницу на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Укринформ.

"Я чувствую себя очень некомфортно, когда кто-то пытается спрогнозировать влияние коронавируса (на глобальную экономику). Мы действительно пока не знаем точно, что будет дальше", - заметила глава Фонда.

Она подчеркнула, что некоторые сравнивают последствия коронавируса COVID-19 с воздействием вируса SARS, охватившего в основном Китай и Гонконг в 2002-2003 годах.

"Но это далеко от эпидемии SARS. Нынешний вирус - другой, Китай сейчас другой (в плане влияния на глобальную экономику - ред.) И мировая экономика сейчас очень отличается от той, что мы помним в начале 2000-х годов", - подчеркнула глава МВФ.

В этом контексте она отметила, что в настоящее время Фонд тщательно наблюдает за ситуацией и собирает данные для анализа.

"С нашей точки зрения, очень важно внимательно следить за тем, как будут развиваться события в течение следующих нескольких недель, когда китайские фабрики откроются снова, как этот вирус будет распространяться внутри Китая и за его пределами", - отметила директор-распорядитель Фонда.

После этого, по ее словам, можно провести подробный анализ последствий вируса для глобальной экономики.

"Потом мы можем согласовать и скоординировать мероприятия в защиту мировой экономики от более серьезного удара", - отметила Георгиева.

Она отметила, что объединить международные усилия в этом вопросе очень важно. Глава МВФ выразила надежду, что увидит, как министры финансов и руководители центробанков соберутся для согласования совместных действий.

Как сообщалось, по последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, составляет 64 435 в 27 странах мира. А число погибших возросло до 1383. Подавляющее большинство пациентов зарегистрированы на материковом Китае.

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