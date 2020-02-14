Диденко рассказала о погоде на Сретение
О погоде на выходные рассказала Наталья Диденко для Еспресо.TV .
Синоптическая ситуация на выходные в Украине меняться не будет. Кое-где небольшие осадки, в субботу мокрый снег и дождь будут выпадать на западе и на севере Украины. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса.
В воскресенье практически во всех областях без осадков.
Умеренный северо-западный ветер в субботу сменится юго-западным в воскресенье.
В субботу температура будет колебаться в пределах +2 .. + 5 тепла.На юге до +8.
В воскресенье, 16 февраля, на западе, юге и в центре +4 .. + 8 градусов.
"Немного свежее будет в восточной части Украины", - отметила госпожа Диденко.
В Киеве в субботу ожидается мокрый снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха. В воскресенье будет сухо.
Температура в субботу, на Сретение, ожидается в пределах +3 .. + 4. В воскресенье потеплеет: температура поднимется до +6.
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