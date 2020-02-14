Диденко рассказала о погоде на Сретение

14 февраля, 2020, 10:29

На выходные, 15 и 16 февраля, погода существенно не изменится: в субботу пройдут осадки на западе, севере и в центре, в воскресенье сухо, до + 8

О погоде на выходные рассказала Наталья Диденко для Еспресо.TV .

Синоптическая ситуация на выходные в Украине меняться не будет. Кое-где небольшие осадки, в субботу мокрый снег и дождь будут выпадать на западе и на севере Украины. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса.

В воскресенье практически во всех областях без осадков.

Умеренный северо-западный ветер в субботу сменится юго-западным в воскресенье.

В субботу температура будет колебаться в пределах +2 .. + 5 тепла.На юге до +8.

В воскресенье, 16 февраля, на западе, юге и в центре +4 .. + 8 градусов.

"Немного свежее будет в восточной части Украины", - отметила госпожа Диденко.

В Киеве в субботу ожидается мокрый снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха. В воскресенье будет сухо.

Температура в субботу, на Сретение, ожидается в пределах +3 .. + 4. В воскресенье потеплеет: температура поднимется до +6.