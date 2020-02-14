Дубилет отрицает "перепись населения" на оккупированных территориях через спутник: говорит, его не так поняли

14 февраля, 2020, 11:35

14 февраля Министр без портфеля Дмитрий Дубилет опроверг информацию о попытке провести "перепись" через спутник

Об этом министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил в соцсетях.

По словам Дубилет, во время интервью журналист спросил в его о встрече с представителями ООН, которую министр проводил недавно в Киеве.

"Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках через спутник, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом ", - прокомментировал Дмитрий Дубилет.

Он добавил, что было решено изучить, насколько это возможно сделать в Украине.

"После этого Интернетом разошлась новость с заголовком" Дубилет хочет подсчитать украинцев через спутник ". При этом в сети люди постили только заголовок, без контекста выше. Часть начали писать, что мы хотим потратить на это какие-то сумасшедшие бюджеты, часть просто решила, что я какой-то космонавт ", - написал министр.