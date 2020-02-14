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Espreso.tvОбществоДокумент "международных экспертов" о 12 шагах к миру на Донбассе - это химера, - Яценюк

Документ "международных экспертов" о 12 шагах к миру на Донбассе - это химера, - Яценюк

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк прокомментировал документ, представленный на Мюнхенской конференции по безопасности

Свою позицию он написал в Facebook.

В рамках Мюнхенской  конференции по безопасности обнародована инициатива "Двенадцать шагов к миру на Донбассе".

План активно подхватила российская пресса.

Пишут, что документ подготовила "группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности", куда вошли деятели из США, Европы и России. В аннотации упоминают имена генерала Бридлава, руководителя Мюнхенской конференции по безопасности, посла Ишингера, а также бывшего министра иностранных дел России Иванова и других.

Пусть не введут никого в заблуждение ни отдельные авторитетные имена из этого списка, ни предложенные идеи.

Документ "международных экспертов" о 12 шагах к миру "на Донбассе" - это химера.

Причина такой оценки - очевидна.

В документе содержится набор многих различных рекомендаций.

Но важнейшей идеи нет, - вывести российские войска и оккупационную администрацию с территории Украины и вернуть контроль над  нашей государственной границей.

Поэтому этот порыв - пустой. А пустоту не следует серьезно рассматривать.

Но со всей серьезностью надо отнестись к двум тезисам этого "документа". Они все объясняют.

Т.н. "Шаг восьмой" предусматривает составить дорожную карту для снятия санкций с России. А т.н. "Шаг двенадцатый" советует запустить в Украине "новый национальный диалог по вопросам идентичности" с участием всех соседей Украины.

Что означают эти советы?

Нам предлагают принять условия России, заплатить за них, на основе нашего собственного исполнения этих условий - снять санкции с агрессора, а затем вместо нашего народа построить нам "настоящую Украину".

Не удастся.

 

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