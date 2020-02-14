Центр SOCIS: каждый четвертый в Украине считает реальной оппозицией нынешней власти партию "Европейская Солидарность"

14 февраля, 2020, 15:57

25,5% украинский считают, что реальной оппозицией нынешней власти партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская Солидарность"

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который обнародовал Центр SOCIS.

22,5% респондентов считают оппозицией партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" (лидер - Юрий Бойко ), 16,7% - ВО "Батькивщина" (лидер - Юлия Тимошенко ), 5,5% - "Голос" (лидер - Святослав Вакарчук).

Исследование проводилось с 1 по 10 февраля 2020 года методом стандартизированного интервью face-to-face. Всего было опрошено 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования - 2,1%.