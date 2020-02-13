Зеленский в Омане: сколько стоила работа охраны

13 февраля, 2020, 08:51

Во время поездки президента Владимира Зеленского в Оман в целом было потрачено 74 тыс. 319 грн. на государственную охрану

Об этом сообщило Управление государственной охраны Украины в ответ на опубликованный в Telegram запрос депутата Алексея Гончаренко.

"Охрана Зеленского в Омане обошлась государственному бюджету страны в 74 тыс. грн. Именно столько денег было выделено на безопасность президента во время его частной поездки на Ближний Восток. А именно в ответе на мой запрос сообщается, что на командировку туда военнослужащих, которые согласно закону должны постоянно осуществлять государственную охрану первого лица страны, было потрачено 59 499 грн - на проезд и 14 820,90 грн - на суточные", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним, Зеленский со своей семьей в январе поехали на отдых в Оман, где провели время в одном из самых дорогих отелей. Офис президента отмечал, что Зеленский отдыхает за свой счет. Однако во время поездки президента сопровождала государственная охрана.

Согласно закону, военнослужащие должны постоянно осуществлять государственную охрану первого лица страны.