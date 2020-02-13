Застройщики не дают строить школу на столичной Воздвиженке

13 февраля, 2020, 11:59

Столичные застройщики, которые возводят ЖК "Подол Град Vintag", пытаются остановить реконструкцию здания школы на Воздвиженке. Несмотря на то, что в Подольском районе учебных заведений не хватает, застройщики элитного жилья препятствуют и пытаются через суд не дать школе открыться. "Из-за низкого количества учебных заведений есть высокий спрос на школы. Частные инвесторы решили восстановить это здание, и уже в следующем учебном году начать учебный процесс", - говорит юрист Евгений Пономаренко.

Местные жители ждут открытия школы и даже зарегистрировали электронную петицию на сайте КГГА с требованием открыть рядом образовательно-спортивное заведение. Однако такая идея не понравилась застройщикам, которые сооружают элитный жилой комплекс рядом. Хотя суд запретил им это делать. Некоторое время строительство было заморожено, однако сейчас работы там возобновили. "Если откроется здесь учебное заведение, норма законодательства требует обеспечения определенного пространства вокруг учебного заведения и это также дополнительно мешает элитном строительству", - объясняет Евгений Пономаренко. Прикрываясь обществом слепых, которому и принадлежит участок, застройщики подали в суд на компанию, которая занимается реконструкцией школы. Суд состоялся даже без участия ответчика. Через забор на территорию учебного заведения перелезли работники исполнительной службы с постановлением о запрете любых работ. В нем говорится о том, что ООО "Оптимум-Капитал" запрещено совершать действия относительно предмета спора, а именно проводить земляные, строительные и любые другие работы на земельном участке по адресу Кожемяцкая, 12.

В компании частного инвестора школы уже заявили, что решение суда будут обжаловать. А пока идут судебные разборки, дети учатся в переполненных классах, а на спортивные секции вынуждены ходить аж на стадион "Спартак" идти до которого не меньше 40 минут. Ведь на Подоле нет ни одной доступной для них спортшколы.