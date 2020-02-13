Загороднюк встретился с министром обороны США
Об этом сообщает АрмияInform .
Загороднюк проинформировал Эспера о ходе операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, отметив при этом, что несмотря на меры по отражению и сдерживанию российской агрессии на востоке Украины, ВС Украины продолжают реформироваться и меняться, чтобы достичь соответствия критериям членства в НАТО .
По словам Загороднюка, перестройка структуры войска направлена на принципы, которые применяются а армиях государств-членов.
Во время встречи стороны также уделили внимание вопросам двустороннего оборонного сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки. В этом контексте Загороднюк поблагодарил за материально-техническую и консультативно-совещательную помощь, которую оказывает Украине правительство США.
Была высказана заинтересованность украинской стороны в развитии военно-технического сотрудничества по направлению оборонных закупок, расширении военно-политического диалога и проведении консультаций, в частности, вопросов безопасности в Черноморском регионе.
Эспер выразил поддержку Украине в ее реформах. Стороны договорились о продолжении дальнейшего диалога на уровне министров оборонных ведомств в текущем году.
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