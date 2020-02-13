Загороднюк встретился с министром обороны США

13 февраля, 2020, 15:18

13 февраля в Брюсселе состоялась рабочая встреча Министра обороны Украины Андрея Загороднюка с Министром обороны США Марком Эспером

Об этом сообщает АрмияInform .

Загороднюк проинформировал Эспера о ходе операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей, отметив при этом, что несмотря на меры по отражению и сдерживанию российской агрессии на востоке Украины, ВС Украины продолжают реформироваться и меняться, чтобы достичь соответствия критериям членства в НАТО .

По словам Загороднюка, перестройка структуры войска направлена на принципы, которые применяются а армиях государств-членов.

Во время встречи стороны также уделили внимание вопросам двустороннего оборонного сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки. В этом контексте Загороднюк поблагодарил за материально-техническую и консультативно-совещательную помощь, которую оказывает Украине правительство США.

Была высказана заинтересованность украинской стороны в развитии военно-технического сотрудничества по направлению оборонных закупок, расширении военно-политического диалога и проведении консультаций, в частности, вопросов безопасности в Черноморском регионе.

Эспер выразил поддержку Украине в ее реформах. Стороны договорились о продолжении дальнейшего диалога на уровне министров оборонных ведомств в текущем году.