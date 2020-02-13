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Espreso.tvОбществоЗа неделю в Украине от гриппа умерли 8 человек

За неделю в Украине от гриппа умерли 8 человек

За прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 8 летальных случаев в результате лабораторно подтвержденного гриппа

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Почти во всех областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности. Только в Киеве и Харьковской области сохраняется неэпидемический уровень активности. За неделю зарегистрировано 8 летальных случаев вследствие гриппа, а с начала эпидемического сезона - 26. Ни один умерший не был привит против гриппа", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что за прошедшую неделю (3-9 февраля) ОРВИ заболели более 283 тыс. человек, из них 65,6% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 тыс. населения, что на 55,6% больше, чем  эпидемический порог в Украине.

В течение недели против гриппа вакцинированы около 1 тыс. человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали более 236 тыс. человек.

МЗ Украины напоминает, что при первых признаках заболевания (головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38 °С и более, кашель, иногда - рвота и диарея) обязательно обращайтесь к семейному врачу .

 

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