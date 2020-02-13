За неделю в Украине от гриппа умерли 8 человек

В Минздраве отметили, что за прошедшую неделю (3-9 февраля) ОРВИ заболели более 283 тыс. человек, из них 65,6% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил 741,8 на 100 тыс. населения, что на 55,6% больше, чем эпидемический порог в Украине.

В течение недели против гриппа вакцинированы около 1 тыс. человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали более 236 тыс. человек.

МЗ Украины напоминает, что при первых признаках заболевания (головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38 °С и более, кашель, иногда - рвота и диарея) обязательно обращайтесь к семейному врачу .