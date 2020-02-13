За год доходы украинских банков выросли почти втрое, - НБУ

13 февраля, 2020, 13:04

Прибыль банковского сектора Украины в 2019 году, по предварительным данным, составила 60 млрд грн. Это почти втрое больше, чем год назад

Об этом сообщила в Facebook первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

"Разочарую критиков, это не сверхприбыли госбанков от ОВГЗ. Это реальная прибыль банковского сектора. Если посмотреть на процентный доход госбанков, то инвестированные ОВГЗ - это всего лишь 12%. Банкирам будет интересен другой показатель - ROE, то есть отдача на капитал. В наших банках ROE сегодня - 34,2%. Это выше, чем общеевропейский показатель - 7%, и выше, чем у стран-соседей: Венгрия - 18%, Румыния - 17%, Чехия -16%. Более 10 украинских банков имеют показатель ROE более 30% ", - написала она.

Рожкова добавила, что уменьшилось и количество убыточных банков: с 13 в 2018 году до шести в 2019 году. Лидер по доходам - ПриватБанк - 32 млрд грн.

"Почему такие сверхприбыли? Основные факторы - высокая операционная эффективность банков и низкие отчисления в резервы, которые за год уменьшились вдвое с 24 до 12 млрд грн. Что нужно решить: повысить операционную эффективность Ощада и Укрэксимбанка. Новые наблюдательные советы должны этому помочь. Всегда будут такие высокие прибыли? Нет, благодаря замедлению инфляции процентные ставки будут снижаться, а значит, и будет снижаться процентная маржа банков. Кроме того, стремительное развитие технологий и небанковского сектора, стандарты раскрытия информации потребителям способствовать усилению конкуренции и требовать от банков более взвешенного подхода к формированию цены на продукты. Но это не отменяет тот факт, что банковский сектор сегодня в прекрасном состоянии ", - заявила Рожкова.