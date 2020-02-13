Из-за отсутствия снега чемпионат Европы по биатлону перенесли в Беларусь
13 февраля, 2020, 15:31
Чемпионат Европы по биатлону, который должен был стартовать в эстонском Отепяя 26-го февраля, перенесен в белорусские Раубичи
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
Причина изменения места проведения соревнований - отсутствие снега. Ранее по этой же причине место проведения изменили уже два этапа Кубка IBU.
После подтверждения готовности организаторов соревнований в Раубичи, принято решение, что чемпионат Европы второй год подряд состоится в Беларуси.
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Сегодня, 13 февраля, со смешанной эстафеты начинается чемпионат мира-2020 по биатлону.
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