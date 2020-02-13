Wizz Air хочет возвращения своего представительства в Украине, - Криклий

13 февраля, 2020, 14:20

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что авиакомпанию-лоукостера Wizz Air интересует возвращение своего представительства в Украине

Об этом он сообщил в интервью Лига.Бизнес.

"Им (Wizz Air, - ред.) интересен рынок Украины и возвращение представительства. Они видят, как мы динамично растем на 20% в год, опережая среднеевропейские показатели... Когда это будет, на каких условиях, говорить не могу - идет диалог. Если получится, это будет большой и важный сигнал для других", - подчеркнул министр.