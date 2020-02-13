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Espreso.tvОбществоWizz Air хочет возвращения своего представительства в Украине, - Криклий

Wizz Air хочет возвращения своего представительства в Украине, - Криклий


фото: reuters
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что авиакомпанию-лоукостера Wizz Air интересует возвращение своего представительства в Украине

Об этом он сообщил в интервью Лига.Бизнес.

"Им (Wizz Air, - ред.) интересен рынок Украины и возвращение представительства. Они видят, как мы динамично растем на 20% в год, опережая среднеевропейские показатели... Когда это будет, на каких условиях, говорить не могу - идет диалог. Если получится, это будет большой и важный сигнал для других", - подчеркнул министр.

  • Напомним, в 2015 году Wizz Air закрыл украинскую авиакомпанию "Визз Эйр Украина" и резко сократил количество рейсов из страны. Украинские рейсы перевели на обслуживание венгерской "дочкой" лоукоста.

 

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