Впервые за 33 года существования: в Барселоне отменили известную техновыставку MWC из-за коронавируса

13 февраля, 2020, 13:38

Одну из крупнейших международных выставок мобильной индустрии Mobile World Congress, которая должна была пройти в Барселоне, отменили из-за коронавируса

Об этом сообщает The Verge.

Такое решение связано с тем, что от участия в выставке начали массово отказываться технокомпании. Поэтому ассоциация GSM, которая является организатором мероприятия, приняла решение об отмене события.

"Уделяя должное внимание безопасности и здоровью окружающей среды в Барселоне и стране, GSMA отменила выставку MWC Barcelona 2020 года, так как глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса, проблемы с поездками и другие обстоятельства делают невозможным проведение мероприятия. Стороны уважают и понимают это решение ", - говорится в официальном заявлении организаторов.

Организаторы пытались развеять страхи с помощью опубликованных на сайте рекомендаций, а также усиленных мер вроде запрета посещать выставку жителям Ухань, где был впервые обнаружен коронавирус. Но, похоже, это не сработало.