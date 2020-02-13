Впервые за 33 года существования: в Барселоне отменили известную техновыставку MWC из-за коронавируса
Об этом сообщает The Verge.
Такое решение связано с тем, что от участия в выставке начали массово отказываться технокомпании. Поэтому ассоциация GSM, которая является организатором мероприятия, приняла решение об отмене события.
"Уделяя должное внимание безопасности и здоровью окружающей среды в Барселоне и стране, GSMA отменила выставку MWC Barcelona 2020 года, так как глобальная обеспокоенность в связи со вспышкой коронавируса, проблемы с поездками и другие обстоятельства делают невозможным проведение мероприятия. Стороны уважают и понимают это решение ", - говорится в официальном заявлении организаторов.
Организаторы пытались развеять страхи с помощью опубликованных на сайте рекомендаций, а также усиленных мер вроде запрета посещать выставку жителям Ухань, где был впервые обнаружен коронавирус. Но, похоже, это не сработало.
- Напомним, ранее от участия в MWC отказались или ограничили свою программу более 20 компаний . Среди них - LG, ZTE, Ericsson, Sony, NVIDIA, Amazon, Vivo, Nokia, Intel и другие.
- Мероприятие должно было состояться с 24 по 27 февраля и принять более 100 тыс. гостей из 200 стран. MWC отменили впервые за 33 года проведения выставки.
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