Во Львове часть Дворца искусств отдадут фирме владельца стрип-клуба

13 февраля, 2020, 12:19

Львовский облсовет отдал в аренду 420 кв.м Львовского дворца искусств в аренду компании ООО "Львовские события", которая была зарегистрирована за 3 месяца до этого

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Владельцы нескольких ночных клубов и стрип-баров во Львове получили в аренду более 420 кв. Львовского дворца искусств. Конкурсная комиссия Львовского облсовета, которая является формальным владельцем Дворца, отдала его часть в аренду компании ООО "Львовские события", созданной менее трех месяцев назад, отказав при этом двум другим компаниям, которые предлагали более выгодные условия.

Управление имуществом общей собственности Львовского облсовета, которое возглавляет Виктор Кусий, сделало все возможное, чтобы передача в аренду части Дворца искусств прошла максимально незаметно, считают журналисты. Предусмотренное законом объявление о намерении сдать коммунальное имущество в аренду опубликовали не в системе Prozorro, где его бы увидели все заинтересованные, а в малоизвестном еженедельнике "За свободную Украину плюс".

В газетном объявлении было указано, что в аренду на 2 года и 11 месяцев предлагалось 423,2 м кв. недвижимого имущества "Львовского дворца искусств". Речь идет об открытой площадке перед главным входом, ограниченной колоннами.

В условиях конкурса, среди прочего, одним из требований ко всем участникам была необходимость заключить договор о сотрудничестве с балансодержателем помещения - коммунальным предприятием ЛОР «Львовский дворец искусств», который предусматривал ежегодный благотворительный взнос не менее 480 тыс. грн. При этом этот договор претенденты на аренду помещения должны были подать вместе с пакетом всех стандартных документов еще до определения победителя конкурса.

28 января во Львовском облсовете заседала конкурсная комиссия, которая и определила арендатора. ZAXID.NET удалось получить протокол заседания этой комиссии, которую возглавлял начальник отдела аренды управления имуществом общей собственности Львовского облсовета Андрей Денис.

Судя по этому протоколу, на конкурс по аренде площадки Дворца искусств отправились только три компании с очень разными предложениями оплаты:

ООО "Львовские события" -18 000 грн / мес.

ООО "Регно Италия УА" - 55 000 грн / мес.

ООО "Стройкоминвестиция" - 120 000 грн / мес.

В результате победителем конкурса признали компанию с самым низким предложением -ТзОВ «Львовские события», зарегистрированную только 15 ноября 2019. По данным YouControl, ООО «Львовские события» принадлежит львовянам Зиновию Заранскому и Павлу Шерстюку, которые владеют ночными клубами Malevich, Rafinad People и стрип-клубом White Rabbit во Львове.

Выбор победителем ООО "Львовские события", которое предложило только 18 тыс. грн / мес., члены конкурсной комиссии обосновали тем, что две другие компании не выполнили одно из условий конкурса и не заключили договор о сотрудничестве со Львовским дворцом искусств о ежегодной уплате 480 тыс . грн благотворительного взноса.

Условие о подписании договора о сотрудничестве еще до определения победителя является откровенно дискриминационным и прямо противоречит заявленной цели конкурса - получению максимальной выгоды для Львовского дворца искусств, считают эксперты в сфере публичных закупок.

"Это дискриминационное условие, поскольку, установив его, заказчик самостоятельно сужает круг потенциальных участников. Победить в конкурсе сможет только, по сути, предварительно согласованный заказчиком участник, а стоимость аренды, соответственно, будет заниженной», - пояснил журналистам исполнительный директор Центра общественного мониторинга и исследований Юрий Кузько .

"Это площадка под навесом, и стоимость такого объекта невелика. В этом случае, мы посчитали по специальной методике, и это 10-11 тыс. грн в месяц. При конкурсе Львовский дворец искусств поставил дополнительные условия, они хотели получать от такой аренды не менее 50 тыс. грн в месяц. Поэтому мы предположили, что арендатор обязан подписать инвестиционное соглашение на сумму не менее 480 тыс. грн в год ", - отметил Виктор Кусий.

"Мотивация членов комиссии была в том, что мы дали предпочтение тому, кто выполнил инвестиционное условие. Собственно, и выбрали победителем не ту фирму, которая декларировала большую сумму, а и которая показала, что она готова платить уже сегодня. Это было предложение на перспективу", - добавил он.

Впрочем, ежегодный дополнительный благотворительный взнос в 480 тыс. грн были готовы платить и другие компании. Директор ООО "Стройкоминвестиция", которое предложило самую высокую арендную плату во время конкурса, Иван Задорожный заявил, что считает результаты конкурса незаконными и планирует обжаловать их в суде.

"Мы подали на рассмотрение комиссии наши предложения и там обязались, что если победим, то мы в обязательном порядке подпишем инвестиционное соглашение с Дворцом искусств. Наше предложение было высокое, и мы направили Дворцу искусств документы и попросили заключить с нами договор. Но Дворец искусств отправил нам письмо, что мы не являемся победителем », - заявил Иван Задорожный.

"Детский форум и Форум издателей вытесняют из Дворца искусств. Директор Дворца искусств по благословению Львовского областного совета сдал в аренду галерею дворца, а директор Львовской картинной галереи запретил устанавливать палатки во дворе и даже забором отгородился", - так прокомментировала ситуацию с арендой одна из организаторов Форума издателей Александра Коваль.