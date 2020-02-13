Вместо "страны в смартфоне" - бумажная форма: иностранцев будут пускать в Раду после анкетирования, - Сюмар

13 февраля, 2020, 19:18

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар обнародовала новую бумажную форму на заказ пропусков в Верховную Раду

Фото формы она выложила на своей странице в Facebook.

"Вместо "страны в смартфоне" - новая бумажная форма на заказ пропусков в парламент Украины. Кому-то очень нужен маршрут, места для фотографирования и перечень обсуждаемых вопросов", - написала Сюмар.

Она отметила, что не видела таких форм ни в одном парламенте мира.

"Рада - не ваша дом, чтобы туда не пускать депутатов предыдущих созывов и требовать перечень вопросов для обсуждения", - прокомментировала она форму.