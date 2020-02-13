Вероятность этого крайне высока, - Загороднюк об участии Украины в миссии НАТО в Ираке

13 февраля, 2020, 21:40

Украинская армия, скорее всего, присоединится к миссии НАТО в Ираке, о восстановлении которой шла речь на встрече министров обороны стран альянса

Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает ТСН.

"Мы четко заявили, что будем. Вероятность этого крайне высока. Все страны, которые имеют к этому отношение, заявили, что они это поддерживают. Для нас это стратегически важно. Мы заинтересованы в своем участии в большем количестве программ с НАТО", - сказал Загороднюк.

Пресс-секретарь министра добавила, что Украина подписала в НАТО документ, удостоверяющий желание присоединиться к будущей миссии в Ираке.

Загороднюк добавил, что "есть договоренность относительно какого урегулирования в Афганистане. То есть расширение миссии в Афганистане не предвидится. Поэтому, я думаю, большое количество ресурсов будет переброшено именно на Ирак".

"Страны НАТО еще не определились, когда будет восстановлена миссия в Ираке, поэтому мы сейчас ведем работу по определению конкретных задач, конкретных объемов, конкретных людей. Как только это произойдет, мы, конечно, сообщим всем", - отметил Загороднюк.