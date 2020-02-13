Вероятность этого крайне высока, - Загороднюк об участии Украины в миссии НАТО в Ираке
Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает ТСН.
"Мы четко заявили, что будем. Вероятность этого крайне высока. Все страны, которые имеют к этому отношение, заявили, что они это поддерживают. Для нас это стратегически важно. Мы заинтересованы в своем участии в большем количестве программ с НАТО", - сказал Загороднюк.
Пресс-секретарь министра добавила, что Украина подписала в НАТО документ, удостоверяющий желание присоединиться к будущей миссии в Ираке.
Загороднюк добавил, что "есть договоренность относительно какого урегулирования в Афганистане. То есть расширение миссии в Афганистане не предвидится. Поэтому, я думаю, большое количество ресурсов будет переброшено именно на Ирак".
"Страны НАТО еще не определились, когда будет восстановлена миссия в Ираке, поэтому мы сейчас ведем работу по определению конкретных задач, конкретных объемов, конкретных людей. Как только это произойдет, мы, конечно, сообщим всем", - отметил Загороднюк.
- Украина подала заявку на участие в Партнерской программе расширенных возможностей НАТО .
Читайте также
-
9 февраля, 2020 Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?
-
-
-
-