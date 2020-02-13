Великобритания: Джонсон отправил в отставку ряд министров

13 февраля, 2020, 16:14

В британском правительстве прошли первые отставки, которые тронули в том числе и ключевых членов Кабинета

Об этом сообщает BBC.

Одними из первых "жертв" перестановок в британском правительстве стали министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит и министр по делам бизнеса Андреа Лидсом.

Министр жилищного строительства Эстер Маквей и министр окружающей среды Тереза Вильерс также вышли из состава правительства.

Министр образования Крис Скидмор и младшие министры транспорта Нус Гане и Джордж Фримен также были уволены.

Кроме того, генеральный прокурор Джеффри Кокс, присутствовавший на заседании правительства, подал в отставку.

Ожидалось, что такие высокопоставленные фигуры, как канцлер Саджид Джавид, министр иностранных дел Доминик Рааб и министр внутренних дел Прити Пател, останутся на своих местах.

Однако позже стало известно, что Саджид Джавид все же подал в отставку.

По данным ВВС, Джонсон предложил Джавиду сохранить портфель министра, но при этом уволить всех своих советников - министр трактовал такое условие неприемлемым.

Новым министром финансов станет заместитель Джавида Риши Сунак.

Предполагается, что обновленная команда сможет урегулировать разногласия как в консервативной партии, так и в стране на фоне Brexit. В то же время, консервативные чиновники заявили, что сейчас не время для радикальной трансформации правительства.

Большинство членов кабинета были назначены, когда Джонсон стал премьер-министром в июле.

Он оставил свой в основном не измененным после решающей победы Консервативной партии на выборах в декабре с планами провести более существенную перестановку после выхода Британии из ЕС.

Основные изменения ожидаются на уровне младших министров, в частности, с целью достижения гендерного баланса. В частности, ожидается, что несколько женщин-членов парламента, включая Анну-Мари Тревельян, Сьюэлл Брейверман и Джиллиан Киган, будут повышены в должности.

Также Джонсон должен назначить нового министра для надзора за строительством скоростной железнодорожной линии HS2, окончательное одобрение которой состоялось на этой неделе.

Ему также нужно найти кого-то для проведения климатического саммита в Глазго в этом году.