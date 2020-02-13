В Украину заходит один из крупнейших мировых портовых операторов

13 февраля, 2020, 11:58

Глобальный оператор DP World, который является одним из мировых лидеров портовой отрасли, покупает 51% акций порта "Южный" в Одесской области

Об этом сообщает пресс-служба Контейнерного терминала ТИС (порт "Южный").

Известно, что операцию реализовала инвестиционная компания SD Capital.

Совладелец и партнер ТИС SD Capital Андрей Ставницер называет это слияние одним из пяти крупнейших прямых M & A от иностранного инвестора, которые происходили в украинской инфраструктурной отрасли.

Он также рассказал, что DP World введет в работу терминала инновации, IT-решения и свою глобальную экспертизу.

"Контейнерному терминалу наше партнерство позволит сосредоточиться на оттачивании качества услуг, сфокусироваться на интермодальности и развитии Индустриального парка", - прокомментировал Ставницер.

Филипп Грушко, партнер SD Capital, заявил, что это слияние придаст критически важное влияние на украинский логистический сектор.

"Страна, у которой есть DP World, - важный игрок на мировом рынке морских перевозок и глобальной торговли. Преимущества этого соглашения почувствуют не только ее непосредственные участники, но и вся страна. Это знак качества для инвестиционного климата страны и опора для дальнейшего роста", - заявил Грушко.

Среди первоочередных планов DP World - внедрение в работу ТИС-КТ новейших IT-решений и глобальной экспертизы группы, фокус на интермодальном сегменте грузоперевозок, усиление команды терминала лучшими специалистами со всего мира, развитие на собственных, уже выкупленных ТИС землях индустриального парка по примеру крупнейшей свободной экономической зоны Jebel Ali Free Zone.