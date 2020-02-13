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Espreso.tvОбществоВ Украину едут американские сенаторы, запланирована встреча с Зеленским

В Украину едут американские сенаторы, запланирована встреча с Зеленским


фото: reuters
Трое американских сенаторов от обеих партий едут в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским

В частности, Украину посетят демократ Крис Мерфи и республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррассо, сообщается в заявлении, размещенном на сайте Криса Мерфи. Они представляют Комитет по внешним связям Сената США.

Сенаторы едут в Киев, чтобы выразить свою поддержку Украине и подчеркнуть, что она является стратегическим союзником Вашингтона.

Встреча с Зеленским запланирована на пятницу, 14 февраля.

Это - первое посещение Киева американскими законодателями после провала в Сенате голосования об импичменте президента США Дональда Трампа.

Визит будет проходить на фоне увольнений Трампом должностных лиц , которых он считает нелояльными к себе, и начала партийных праймериз в США.

Напомним, 30 января государственный секретарь США Майк Помпео начал из Киева свое большое турне по Восточной Европе.

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