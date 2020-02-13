В Одессе проведут проверку экипажа судна, который болел во время возвращения из Китая

13 февраля, 2020, 11:20

В порт Одессы следует контейнеровоз из Китая. 27 января у 6 членов экипажа обнаружили высокую температуру, однако она спала через 2 дня. Украинская сторона проведет проверку

Об этом сообщает "Думская".

В одесский порт направляется трехсотметровый контейнеровоз CMA CGM URAL, который вышел на линию из китайских портов в начале января этого года. 27 января контейнеровоз побывал в одном из портов Шри-Ланки, где выяснилось, что 6 членов команды имеют высокую температуру.

29 января компания CMA CGM заявила о том, что команда здорова:

"Мы находимся в постоянном контакте с командой CMA CGM URAL. Все необходимые меры для обеспечения надлежащего медицинского наблюдения были приняты. Международный радиомедицинский центр (CIRM Roma) подтвердил, что весь экипаж здоров".

После этого сухогруз побывал в портах Египта, Ливии и Турции, а вчера в румынской Констанце. Однако одесская санитарно-карантинная служба одесского порта приведена в повышенную готовность. Судно должно стать на 42-й причал порта.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения от 24.01.2020 г. № 185, сразу после швартовки на контейнеровозе будет проведен медицинский осмотр всех членов экипажа и другие профилактические мероприятия. В случае выявления больного на судне немедленно будет введен в действие оперативный план противоэпидемических мероприятий - больного с подозрением на коронавирус отправят в судовой изолятор или изолятор порта с последующей госпитализацией на береговой госпитальной базе, а само судно поставят на карантин с проведением соответствующих медико-санитарных мероприятий.

Но первым на борт судна - еще в море - поднимется одесский лоцман, который должен визуально оценить обстановку на контейнеровозе и принять решение о дальнейших действиях. В случае опасности у него должен быть комплект спецодежды и респиратор.