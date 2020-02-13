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Espreso.tvОбществоВ Николаеве разоблачили в сбыте наркотиков двух патрульных полицейских

В Николаеве разоблачили в сбыте наркотиков двух патрульных полицейских


фото: Нацполіція
При содействии руководства Департамента патрульной полиции (ДПП) оперативники внутренней безопасности Нацполиции, работники ГБР и прокуратуры задержали на сбыте марихуаны двух сотрудников патрульной полиции Николаевской области

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Николаевское управление ДВБ НПУ получило оперативную информацию о том, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции области причастны к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. 24-летний и 27-летний полицейские были уличены в сбыте среди своего окружения марихуаны", - говорится в сообщении.

По материалам внутренней безопасности НПУ следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Николаеве, под процессуальным руководством прокуратуры области начали уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Совместными действиями ДВБ НПУ, ГБР и прокуратуры, при содействии руководства ДПП НПУ подозреваемых задержали сразу после сбыта ими наркотического товара. В настоящее время проведены санкционированные обыски по месту их проживания.

Патрульные задержаны на основании ст.208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом. Готовится объявления им о подозрении. Задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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