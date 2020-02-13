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Espreso.tvОбществоВ Нацбанке ожидают 15% ставки на ипотеку до конца года. Зеленский обещал 10% к сентябрю

В Нацбанке ожидают 15% ставки на ипотеку до конца года. Зеленский обещал 10% к сентябрю


фото: dtkt.ua
Ставки по ипотечным кредитам в 2020 году упадут до 15% годовых. До этого президент Владимир Зеленский анонсировал, что ставки по ипотеке составят 10% уже в сентябре 2020 года

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно данным НБУ, сейчас существует ряд причин, которые не позволяют банкам существенно снижать ставки по ипотеке. Среди них мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам, незащищенность прав кредиторов и непрозрачность первичного рынка жилья.

Поэтому для кредиторов, то есть банков, пока существуют большие риски предоставления средств заемщикам на покупку жилья. Эти риски банки компенсируют повышенными ставками по ипотечным кредитам.

В Нацбанке считают, что для того, чтобы банки могли снизить ставки по ипотеке, нужно:

  • повысить прозрачность рынка недвижимости;

  • усилить ответственность застройщиков за нарушение условий сделки по покупке недвижимости;

  • ввести реальные и работающие генеральные планы городов, в которых будут придерживаться государственных строительных норм.

  • Напомним, накануне президент Владимир Зеленский в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил, что ставки по ипотеке снизят до 10% годовых уже в сентябре 2020 года.
  • Сейчас средние ставки по кредитам для физических лиц в банках составляют около 35% годовых, для предпринимателей - 15-19% годовых. Ставки по ипотеке к началу 2020 г. составляют 18-25% годовых.
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