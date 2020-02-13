В Нацбанке ожидают 15% ставки на ипотеку до конца года. Зеленский обещал 10% к сентябрю

13 февраля, 2020, 12:32

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно данным НБУ, сейчас существует ряд причин, которые не позволяют банкам существенно снижать ставки по ипотеке. Среди них мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам, незащищенность прав кредиторов и непрозрачность первичного рынка жилья.

Поэтому для кредиторов, то есть банков, пока существуют большие риски предоставления средств заемщикам на покупку жилья. Эти риски банки компенсируют повышенными ставками по ипотечным кредитам.

В Нацбанке считают, что для того, чтобы банки могли снизить ставки по ипотеке, нужно:

повысить прозрачность рынка недвижимости;

усилить ответственность застройщиков за нарушение условий сделки по покупке недвижимости;

ввести реальные и работающие генеральные планы городов, в которых будут придерживаться государственных строительных норм.