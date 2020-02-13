В Нацбанке ожидают 15% ставки на ипотеку до конца года. Зеленский обещал 10% к сентябрю
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Согласно данным НБУ, сейчас существует ряд причин, которые не позволяют банкам существенно снижать ставки по ипотеке. Среди них мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам, незащищенность прав кредиторов и непрозрачность первичного рынка жилья.
Поэтому для кредиторов, то есть банков, пока существуют большие риски предоставления средств заемщикам на покупку жилья. Эти риски банки компенсируют повышенными ставками по ипотечным кредитам.
В Нацбанке считают, что для того, чтобы банки могли снизить ставки по ипотеке, нужно:
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повысить прозрачность рынка недвижимости;
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усилить ответственность застройщиков за нарушение условий сделки по покупке недвижимости;
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ввести реальные и работающие генеральные планы городов, в которых будут придерживаться государственных строительных норм.
- Напомним, накануне президент Владимир Зеленский в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил, что ставки по ипотеке снизят до 10% годовых уже в сентябре 2020 года.
- Сейчас средние ставки по кредитам для физических лиц в банках составляют около 35% годовых, для предпринимателей - 15-19% годовых. Ставки по ипотеке к началу 2020 г. составляют 18-25% годовых.
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