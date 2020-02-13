В Молдове инициировали отставку главы МИД, который похвалил РФ за оккупацию Приднестровья

13 февраля, 2020, 18:07

Сразу две фракции парламента Молдовы выступили за устранение от занимаемой должности министра иностранных дел страны Аурелиу Чокоя

Как сообщает местное издание News Maker , поводом для этого стали его слова о том, что российская армия, которая оккупировала в 1992 году Приднестровский регион, сделала это, чтобы "остановить кровопролитие".

Такое утверждение вызвало резкую критику со стороны фракций Достоинство и правда (DA) и Действие и солидарность (PAS), в связи с чем они решили инициировать его отставку.

"Мы считаем абсолютно необходимым требовать отставки министра иностранных дел Чокоя, поскольку на международном уровне Молдову должны представлять компетентные люди, которые любят страну и уважают ее граждан", - подчеркнул депутат Кирилл Моцпан.

Согласно правилам, резолюцию об отставке могут подать не менее 15 депутатов, а рассмотреть ее должны в течение 14 дней.