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Espreso.tvОбществоВ Молдове инициировали отставку главы МИД, который похвалил РФ за оккупацию Приднестровья

В Молдове инициировали отставку главы МИД, который похвалил РФ за оккупацию Приднестровья

Сразу две фракции парламента Молдовы выступили за устранение от занимаемой должности министра иностранных дел страны Аурелиу Чокоя

Как сообщает местное издание News Maker , поводом для этого стали его слова о том, что российская армия, которая оккупировала в 1992 году Приднестровский регион, сделала это, чтобы "остановить кровопролитие".

Такое утверждение вызвало резкую критику со стороны фракций Достоинство и правда (DA) и Действие и солидарность (PAS), в связи с чем они решили инициировать его отставку.

"Мы считаем абсолютно необходимым требовать отставки министра иностранных дел Чокоя, поскольку на международном уровне Молдову должны представлять компетентные люди, которые любят страну и уважают ее граждан", - подчеркнул депутат Кирилл Моцпан.

Согласно правилам, резолюцию об отставке могут подать не менее 15 депутатов, а рассмотреть ее должны в течение 14 дней.

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