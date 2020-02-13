 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Китае за день от коронавируса умерли более 250 человек

В Китае за день от коронавируса умерли более 250 человек

В четверг количество смертей вследствие коронавируса в Китае достигло 254 человек, что является самым высоким зафиксированным пока суточным ростом

Об этом пишет AP .

"Китай в четверг сообщил о 254 новых случаях смерти и росте случаев заражения коронавирусом до 15152 после того, как в наиболее пострадавшей провинции Хубэй применили новую систему учета больных, что расширяет перечень диагнозов вируса, который распространился на 20 стран", - говорится в сообщении .

Новый диагностический подход появился в тот же день, когда в провинции Хубэй и городе Ухань заменили высших должностных лиц за критику руководителей местной власти относительно ненадлежащего реагирования на эпидемию.

Читайте также: Более 60 000 жителей 27 стран: изменение критериев диагностики дало скачок числа больных коронавирусом

Общее количество погибших в материковом Китае с начала вспышки инфекции в декабре составляет 1367, общее количество подтвержденных случаев заражения выросло до 52526. Эта цифра пока включает более 13000 случаев "клинического диагностирования" в провинции Хубэй, что основаны на анализах в сочетании с томографией легких, в отличие от ожидания результатов лабораторных исследований, как было раньше.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать