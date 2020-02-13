В Китае за день от коронавируса умерли более 250 человек

13 февраля, 2020, 17:58

В четверг количество смертей вследствие коронавируса в Китае достигло 254 человек, что является самым высоким зафиксированным пока суточным ростом

Об этом пишет AP .

"Китай в четверг сообщил о 254 новых случаях смерти и росте случаев заражения коронавирусом до 15152 после того, как в наиболее пострадавшей провинции Хубэй применили новую систему учета больных, что расширяет перечень диагнозов вируса, который распространился на 20 стран", - говорится в сообщении .

Новый диагностический подход появился в тот же день, когда в провинции Хубэй и городе Ухань заменили высших должностных лиц за критику руководителей местной власти относительно ненадлежащего реагирования на эпидемию.

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Общее количество погибших в материковом Китае с начала вспышки инфекции в декабре составляет 1367, общее количество подтвержденных случаев заражения выросло до 52526. Эта цифра пока включает более 13000 случаев "клинического диагностирования" в провинции Хубэй, что основаны на анализах в сочетании с томографией легких, в отличие от ожидания результатов лабораторных исследований, как было раньше.