В киевском ЦУМе охрана не пустила спасателей провести проверку пожарной безопасности

13 февраля, 2020, 13:32

13 февраля в Киеве в ЦУМе спасатели должны были проверить пожарную безопасность. Но из-за отсутствия на месте руководства сотрудников ГСЧС в торгово-развлекательный центр не пустили

Об этом сообщает " Информатор ".

Отметим, что спасатели не обязаны предупреждать о внеплановых проверках пожарной безопасности.

При этом сотрудники ГСЧС все же заранее уведомили руководство ЦУМа о проверке в феврале, но руководства на месте все равно не оказалось. Вместо этого к спасателям вышли главный инженер и начальник службы охраны. Они сообщили, что руководитель на совещании, поэтому связаться с ним по телефону и узнать, когда же он будет на месте, возможности нет. Также они заявили, уполномоченных лиц на это нет, а потому проверка не состоится.

При этом начальник службы охраны рассказал, что с пожарной безопасностью в ЦУМе все в норме, запасные входы и выходы всегда открыты, установлена ​​современная пожарная сигнализация и у каждого, как на этажах, так и на парковке, доступ к пожарным рукавам и огнетушителям .

Чтобы доказать это, человек поделился, что 11 февраля на парковке ТРЦ загорелся автомобиль, но буквально через две минуты возгорания полностью ликвидировали сотрудники ЦУМа и владелец авто. Они успели сделать это самостоятельно до приезда сотрудников ГСЧС именно благодаря оснащенности торгово-развлекательного центра. Пожар был локальным, и никто, к счастью, не пострадал.

Отметим, что спасатели оставили свои контакты представителям ТРЦ, чтобы их руководство все же связалось с сотрудниками ГСЧС и проверка состоялась. Произойти это должно до 19 февраля. В противном случае пожарные вынуждены обратиться в суд. Также известно, что это уже третья попытка спасателей попасть в ЦУМ.

Видео - "Информатор":