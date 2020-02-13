В киевском ЦУМе охрана не пустила спасателей провести проверку пожарной безопасности
Об этом сообщает " Информатор ".
Отметим, что спасатели не обязаны предупреждать о внеплановых проверках пожарной безопасности.
При этом сотрудники ГСЧС все же заранее уведомили руководство ЦУМа о проверке в феврале, но руководства на месте все равно не оказалось. Вместо этого к спасателям вышли главный инженер и начальник службы охраны. Они сообщили, что руководитель на совещании, поэтому связаться с ним по телефону и узнать, когда же он будет на месте, возможности нет. Также они заявили, уполномоченных лиц на это нет, а потому проверка не состоится.
При этом начальник службы охраны рассказал, что с пожарной безопасностью в ЦУМе все в норме, запасные входы и выходы всегда открыты, установлена современная пожарная сигнализация и у каждого, как на этажах, так и на парковке, доступ к пожарным рукавам и огнетушителям .
Чтобы доказать это, человек поделился, что 11 февраля на парковке ТРЦ загорелся автомобиль, но буквально через две минуты возгорания полностью ликвидировали сотрудники ЦУМа и владелец авто. Они успели сделать это самостоятельно до приезда сотрудников ГСЧС именно благодаря оснащенности торгово-развлекательного центра. Пожар был локальным, и никто, к счастью, не пострадал.
Отметим, что спасатели оставили свои контакты представителям ТРЦ, чтобы их руководство все же связалось с сотрудниками ГСЧС и проверка состоялась. Произойти это должно до 19 февраля. В противном случае пожарные вынуждены обратиться в суд. Также известно, что это уже третья попытка спасателей попасть в ЦУМ.
Видео - "Информатор":
- Напомним, 29 января в Украине усилили ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
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