В Киеве легковушка обгоняла трамвай по путям и врезалась в маршрутку, есть пострадавшие
13 февраля, 2020, 23:08
Вечером 13 февраля в Киеве произошло ДТП с участием легкового автомобиля Audi и пассажирского автобуса, в результате которого пострадали три человека
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Происшествие произошло в Подольском районе. По словам очевидцев, автомобиль Audi на скорости двигался по трамвайным путям, обгоняя трамвай. Водитель легковушки не справился с управлением, автомобиль развернулся и задней частью ударил автобус с пассажирами, который двигался навстречу.
В Audi кроме водителя находилась беременная женщина. Их обоих госпитализировали врачи "скорой". Также травмы получили женщина, сидевшая на пассажирском сиденье маршрутки. Ее с переломом костей ноги госпитализировали медики. Подробности выясняют следователи. Свидетели происшествия утверждают, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.
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