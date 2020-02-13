В Киеве легковушка обгоняла трамвай по путям и врезалась в маршрутку, есть пострадавшие

13 февраля, 2020, 23:08

Вечером 13 февраля в Киеве произошло ДТП с участием легкового автомобиля Audi и пассажирского автобуса, в результате которого пострадали три человека

Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .

Происшествие произошло в Подольском районе. По словам очевидцев, автомобиль Audi на скорости двигался по трамвайным путям, обгоняя трамвай. Водитель легковушки не справился с управлением, автомобиль развернулся и задней частью ударил автобус с пассажирами, который двигался навстречу.

В Audi кроме водителя находилась беременная женщина. Их обоих госпитализировали врачи "скорой". Также травмы получили женщина, сидевшая на пассажирском сиденье маршрутки. Ее с переломом костей ноги госпитализировали медики. Подробности выясняют следователи. Свидетели происшествия утверждают, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.