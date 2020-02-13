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Espreso.tvОбществоВ Германии арестовали коммерсанта, который снабжал РФ военным оборудованием

В Германии арестовали коммерсанта, который снабжал РФ военным оборудованием


фото: reuters
Власти Германии арестовала коммерсанта, подозреваемого в нарушении эмбарго на поставки России военного оборудования

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры страны сообщает российский Интерфакс.

"Чтобы скрыть это обстоятельство, обвиняемый вел свои дела через различных подставных покупателей. Кроме того, были поддельные данные, характеризующие цель использования оборудования. Таким образом, в период с января 2016 по январь 2018 года было осуществлено семь поставок, общая сумма заказов - примерно 8 млн евро", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что речь идет о станках, предназначенных для использования в военных целях, и другом оборудовании, которое является так называемыми товарами с двойным назначением.

Как сообщается, коммерсанта задержали в Аугсбурге 11 февраля. Кроме нарушения эмбарго, его обвиняют также в сотрудничестве с иностранной спецслужбой.

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