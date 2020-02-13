В Днепре слепили из снега патрульное авто, на место происшествия вызвали полицейских
13 февраля, 2020, 14:25
В Днепре полицейские приехали на вызов о якобы заброшенном служебном автомобиле, однако увидели слепленную из снега полицейскую машину
Об этом сообщает " Информатор ".
"В полицию позвонила девушка и рассказала, что увидела заброшенный служебный автомобиль. Мол, он стоит во дворах на улице Холодильной, полностью покрытый снегом", - сообщает источник.
По словам журналистов, девушка решила, что это - реальная патрульная машина, которую оставили и которую забросало снегом.
На место сразу же направили экипаж, но кроме снеговика патрульная полиция ничего не увидела.
Личность заявительницы установить не удалось.
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