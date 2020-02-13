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Espreso.tvОбществоУничтожить человечество вирусом: в украинском учебнике по биологии обнаружили задание со ссылкой на компьютерную игру

Уничтожить человечество вирусом: в украинском учебнике по биологии обнаружили задание со ссылкой на компьютерную игру


фото: shkola.in.ua
В учебнике по биологии для 11 класса пользователи соцсетей обнаружили практическую работу по моделированию распространения вирусов с помощью игры Plague Inc

Об этом сообщает ресурс аin.ua .

В Twitter обратили внимание на содержание практической работы из учебника "Биология и экология" для 11 класса авторства К. Задорожного.

В одном из заданий упоминается игра Plague Inc. - это мобильный симулятор распространения вирусов. В нем нужно уничтожить популяцию всего мира, заразив людей опасным и устойчивым к лечению вирусом. Школьникам в игре предлагают смоделировать распространение глобальной инфекции. Затем нужно сохранить результаты и сделать выводы.

Рекомендации для такой практической работы взяты из сборника учебных программ для 10-11 классов "Профильная школа как путь к конкурентной личности". Его составили при поддержке Национальной академии педагогических наук и Института педагогики.

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