Укрпочта приостановила доставку посылок в Китай

13 февраля, 2020, 16:30

Укрпочта временно остановила доставку посылок в КНД

Об этом говорится на сайте Укрпочты.

"Одних запретов со стороны Национальной почты Китая пока нет. Однако, в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлено", - заявили в Укрпочте.

В то же время все отправления, которые Укрпочта приняла до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены.

Доставку почтовых отправлений из Китая в Украину будут осуществлять без изменений, однако возможные задержки, уточнили в компании:

"Национальной почты Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая. Однако, из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены ", - пояснили там.