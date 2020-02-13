Убийство надзирательницы в одесском СИЗО: бывшего начальника изолятора оправдали по делу о служебной халатности

13 февраля, 2020, 11:42

Малиновский суд Одессы оправдал бывшего начальника Одесского СИЗО Вячеслава Коваля, которого обвиняли в служебной халатности, которая привела к жестокому убийству сотрудницы изолятора

Об этом сообщает "Думская".

Судья Дмитрий Передерко констатировал, что вина подполковника внутренней службы в случившемся не доказана. В частности, как отмечается в приговоре, смерть надзирательницы наступила в результате умышленных действий заключенного Василия Чемериза, впоследствии осужденного к пожизненному заключению, а не из-за невыполнение Ковалем своих служебных обязанностей.

Тяжелыми последствиями халатности начальника СИЗО прокуратура признала не гибель женщины, а якобы нанесенный государству умышленный ущерб, "который выражается в выплате из госбюджета Украины единовременного пособия при гибели (смерти) сотрудника государственной уголовно-исполнительной службы в размере 500 тыс. грн."

По мнению гособвинения, Вячеслав Коваль знал о том, что Чемериз постоянно проживает в хозяйственном дворе и имеет доступ к колюще-режущим предметам, но не предпринял ничего, чтобы немедленно прекратить такое нарушение.

Сам бывший руководитель изолятора свою вину не признал. Коваль заявил, что вывод заключенных во двор не запрещен законом. При этом он опроверг информацию следствия о том, что убийца постоянно проживал на территории свинарника, и заявил, что документы, подтверждающие это (заявления о выводе заключенного), найденные сотрудниками прокуратуры в урне подсобки, не были действительными. Якобы они были подписаны начальником мастерской, которого еще 9 августа отстранили от должности.